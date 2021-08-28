Школи області готові до старту навчального року.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Новий навчальний рік готуються розпочинати в очному режимі.

Тернопільщина знаходиться на зеленому рівні епідемічної безпеки. Відтак навчальний рік розпочнеться вчасно і в звичному режимі. Втім, тенденції із захворюваністю в області негативні.

“Ми готуємося до оптимістичного сценарію розвитку подій. Навчальний рік має розпочатися вчасно, в очному форматі. Усі навчальні заклади області готові до його початку. Сподіваємося, що діти повернуться за парти сповненими сил та енергії і цей рік буде легшим. В тім, у разі ускладнення епідситуації, йтиметься про повернення до дистанційного формату навчання. Тож просимо педагогічних працівників щеплюватися, щоб не стати джерелом поширення інфекції”, – каже Ольга Хома.

Додамо, цьогоріч в області на фінансування освітніх закладів передбачено понад 6 млрд грн. Середньомісячна заробітна плата вчителів складає 11 900 гривень.