Близько 150 учасників з Чернігівщини, Київщини, Львівщини, Волині, Закарпаття, Молдови та Тернопільщини взяли участь у третьому Міжнародному етнофестивалі бджільництва, який проходив у Великогаївській громаді.

Про це розповів Суспільному голова Великогаївської громади Олег Кохман.

За його словами, бджолярі взяли участь у науковій конференції, представили медову продукцію свого регіону, провели майстер-клас з виготовлення найбільшої воскової свічки. Також під час фестивалю провели акцію для учасників і гостей свята “Попий чаю з медом та медівником”. За вторговані кошти планують закупити медичне обладнання для обласної дитячої лікарні.

“Позаминулого року, бо минулого року був карантин, акція “Попий чаю з медом та медівником” назбирала понад 20 тис. грн і була закуплена центрифуга аналізу крові для дитячої обласної лікарні. Сьогодні побачимо, скільки назбираємо. Тоді ми визначимо з головним лікарем, що скаже, закупимо за ці кошти апарат для обласної дитячої лікарні”, – каже Кохман.

Степан Дека з Козівки Великогаївської ОТГ – бджоляр з понад 30-річним стажем. У цьому фестивалі бере участь втретє. Чоловік розповідає, яким має бути якісний мед:

“Мед повинний кристалізуватися до 2-3 тижнів. Чим швидше мед кристалізується, це є ознака високої якості меду. Дуже довго не кристалізується – до року часу, це мед з акації. Це один єдиний мед в нашій місцевості, який ми збираємо в малих кількостях і може стояти до року часу”.

Степан Дека розповів, який мед варто вживати при застуді, зокрема для лікування бронхіту:

“Корисні в основному легкі меди. Це мед з акації й травневий мед. Можна ще використовувати соняшниковий, який легко засвоюється організмом”.