Кримінальне провадження за фактом порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 271 ККУ) розпочали слідчі Тернопільського районного відділення поліції.

Житель Смиківців, ремонтуючи прожектор на території ферми, впав і загинув.

Як встановили поліцейські, 64-річний чоловік не працював на місцевій фермі, і на момент виконання робіт не мав з підприємством жодних трудових відносин. За попередніми даними, нещастя сталося через те, що електрик не втримався під час виконання робіт з ремонту прожектора і впав з висоти. Бездиханне тіло знайшов працівник ферми.

Триває досудове розслідування.

