На фермі на Тернопільщині знайшли 13 снарядів і дві міни

21 вересня она номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Чугалі Кременецької територіальної громади Кременецького району на території недієвої ферми виявлено дванадцять артснарядів АС-45 мм, один артснаряд АС-76 мм та дві мінометні міни ММ-82 мм часів Другої світової війни.

На виклик направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Після детального обстеження місця знахідки вибухонебезпечні предмети вилучено та о 16:00 знищено в безпечному місці.

Цього ж дня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знешкоджено шість артснарядів АС-76 мм та вісім мінометних мін ММ-150 мм часів Другої світової війни. Застарілі боєприпаси були виявлені напередодні в с. Зеблази Кременецької територіальної громади Кременецького району.