Міжнародний музичний фестиваль «Файне місто» збирає творчих людей з різних регіонів України та закордону. Організатори очікують близько п’ятнадцяти тисяч відвідувачів.

Цього року фестиваль проводять увосьме, триватиме дійство упродовж вихідних на Тернопільському іподромі.

Фестиваль «Файне місто» проводять під традиційним лозунгом – територія вільних людей. Під час дійства представлені майже всі сучасні стилі і напрямки музики: рок, поп, фолк, денс. Виконавці виступають на семи сценах.

Ціль фестивалю – допомогти усім присутнім відчути енергію свободи, драйву та яскравих емоцій, – розповідають організатори. Більшість учасників проживає у наметах, де царює особлива атмосфера вільних людей.

«У перший день фестивалю уже почали виступати відомі виконавці, музичні гурти, кавер-групи. Кожного дня програма фестивалю розписана від ранку до опівночі. Цього року задіяно сім сцен, тож всі учасники зможуть виконувати і слухати те, що найбільше подобається. Окрім цього, саме цього року найбільше представлена соціальна складова, беруть участь представники різних громадських організацій, люди з інвалідністю», – розповідає співорганізатор фестивалю Максим Черкашин.

На початку фестивалю виступив запальний М’яч Дредбол із DJ-сетом. Далі передбачена також динамічна і насичена програма. Найбільше учасників організатори очікують у неділю.

Додамо, у фестивалі беруть участь також особи з інвалідністю, для них облаштували спеціальну територію. Також представлено ряд соціальних проектів.

Софія Романська