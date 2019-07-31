Ювілейний, XX фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» відбудеться на Тернопільщині 2-4 серпня. Цього року він вперше пройде у статусі міжнародного заходу.

Участь у ньому візьмуть лемки із семи країн: Америки, Канади, Хорватії, Сербії, Словаччини, Польщі та України. Організатори заходу очікують 30 тисяч гостей та учасників події.

– Ювілейний, міжнародний фестиваль проходить в рамках 75 річниці депортації населення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, – зазначив Олександр Венгринович, голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина». – До нас приїжджають представники світової федерації українських лемківських об’єднань. В п’ятницю, 2 серпня о 15.00 у нас відбудеться засідання президії світової федерації лемків. Це представники семи держав, у яких проживають лемки: Америка, Канада, Хорватія, Сербія, Словаччина, Польща, Україна. Найбільше лемків в Україні, тільки на Тернопільщині проживає понад 200 тисяч. В інших країнах їх менше – десятки тисяч. Ф

Фестиваль буде традиційним, там буде все, що ми хочемо показати. Складатиметься він з концертної програми, музейної експозиції, містечка народних промислів, містечка традиційної лемківської кухні, спортивного містечка, будуть представлені заклади громадського харчування, відпочинкова зона з атракціонами.

Розпочнеться захід у п’ятницю 2 серпня о 17.00 із запалення ватри. Ватра – це символ нашого відродження. Після депортації лемки розкинуті по всьому світу, їх зберегти і відродити надзвичайно важко. З цією метою створено товариство і проводиться фестиваль.

Основне завдання – це збереження етно-групи українського народу лемків та їх культури, яка має багату складову в загальноукраїнській культурі. Ватра – наша надія на майбутнє, що лемки збережуться, як етнографічна група українського народу. В Україні проводяться ватри на Луганщині, Полтавщині, три ватри проходять на Львівщині, дві на Івано-Франківщині, у нас завжди проходило дві ватри на Чортківщині і основна у – Монастириську.

– Фестиваль буде зосереджений в урочищі Бичова, що біля Монастириська. Як і минулого року триватиме він три дні. У суботу, 3 серпня, два заходи проходитимуть у містечку. О 9.00 буде огляд оновленої експозиції Музею лемківської культури і побуту. Там же буде презентовано проект музейного комплексу «Лемківське село». А об 11 учасники фестивалю пройдуть містом та покладуть квіти до пам’ятних знаків. Всі інші заходи проходитимуть в урочищі або Лемківському селі. Хочу акцентувати увагу на експозиції «Спогад», – каже Світлана Беспоповцева, заступник голови ТОДА. – Минулого року ми розпочати роботу цієї експозиції і продовжимо цього. Тому запрошую ще раз всіх лемків ділилися фотографіями, спогадами про батьків, бабусь і дідусів на предмет того, як їм жилося після депортації, яка їх доля чекала тут. Ці всі спогади будуть трансформовані у документальний фільм, а презентація документального фільму за матеріалами минулорічної акції відбудеться в суботу на фестивалі. Будуть також майстер-класи по зав’язуванню лемківської хустки, молотінню зерна, точінню ножів, замішуванню хліба, бісероплетінню, лозоплетінню. Крім того будемо запускати повітряну кулю, буде велика фотозона, де кожен зможе сфотографуватися у лемківському костюмі. Окремо буде локація, де можна буде скуштувати лемківських страв. До їх приготування ми запросили жителів сіл Монастириського району, вони із задоволенням відгукнулися на нашу пропозицію. Запрошуємо всіх відвідати цей фестиваль.

Ольга Трач

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