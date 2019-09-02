Десятьох кошенят знайшли в одному з дворів Тернополя на дитячому майданчику. Тварини були у рожевій сумці, яку хтось залишив.

Про це розповіла Анжела Кардинал, пише 0352.ua.

Тваринки ще настільки малі, що їх доводиться годувати зі шприца.

“От як? Як так? Близько 15год 10 кошенят підкинули в сумці на дитячий майданчик Тролейбусна,2

Ми таки підгодуємо і зробимо усе , щоб кошенят прилаштувати… Але і хочемо знайти цю «особь». Підозрюється у негідному вчинку жіночка з дитячим візком, камери спостереження у поміч….”, – написала жінка.

Зараз жителі двору чекають на реакції Патрульної поліції та шукатимуть нові домівки для маленьких котів.