На двох дільницях на Тернопільщині скасували виборчий процес

На двох ДВК в Шумському районі через помилку поліграфічного підприємства завезли бюлетені, які не стосувалися даних дільниць.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол, пише Терміново.

Це порушення зафіксували у селах Онишківці і Залісці Шумського району.

– Бюлетені вилучають, призупинено діяльність двох комісій, – розповів він. – ТВК буде вирішувати в подальшому, яка там ситуація. Ми будемо контролювати зі сторони поліції.

Як пояснює Богомол, на поліграфічному підприємстві переплутали номери ДВК. Тобто прізвища кандидатів у депутати правильно вказані, а номери ДВК переплутали. Тому одні бюлетені поїхали на одну ДВК, другі – на другу.

За прогнозом керівника поліції, проголосувтаи на цих дільницях люди зможуть уже тоді, коли по всій Україні відбуватиметься другий тур виборів. Кінцеве рішення в даній ситуації має прийняти ЦВК.