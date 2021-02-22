Жертвами жорстокого побиття у Тернополі протягом однієї доби стали дві жінки віком 45 та 55 років.

Їх шпиталізували і травмами середнього ступеню важкості, повідомляє 0352.ua.

18 лютого о 4.27 бригада швидкої виїжджала на вул. Кривоноса, до 55-річної пацієнтки. За словами потерпілої, її побив знайомий. Із підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку пацієнтку, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.

18 лютого о 18.05 бригада швидкої виїжджала на вул. Будного, до 45-річної пацієнтки. За словами потерпілої, її побив чоловік. Із закритим переломом кісток лівої кисті, переломом п’ятого пальця, закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на струс головного мозку пацієнтку, після наданої медичної допомоги, доставлено у травмопункт.