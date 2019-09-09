Нещодавно у Тернополі на вулиці Чумацькій, а саме – на ділянці дороги від ресторану «Хутір» до вулиці Яблуневої, приступили до влаштування нового тротуару фігурними елементами мощення.

Планується, що тут буде влаштовано тротуар, а також підпірна стінка, яка захищатиме від зсуву грунту.

Напередодні на вул. Чумацькій (від закладу «Riverside club» до ресторану «Хутір») провели роботи з прокладання велосипедної та бігової (пішохідної) доріжки протяжністю 670 м. Для забезпечення безпечного пересування ділянкою як для водіїв, так і для пішоходів, тут також облаштували пристрої обмеження руху транспорту («лежачі поліцейські»), нові дорожні знаки, а також дорожні оглядові дзеркала.

До слова, два пристрої обмеження руху транспорту встановили жителі прилегли будинків за власні кошти.