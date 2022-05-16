На дороги Тернопільщини повернулися “радари”: вже спіймали майже тисячу порушників

На Тернопільщині відновили вимірювання швидкості руху.

Про це повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Контроль відбувається за допомогою пристроїв TruCam.

На дорогах області зафіксували майже тисячу випадків перевищення швидкісного режиму. Поліціянти винесли на водіїв 910 постанов.

«Інспектори відновили вимірювання швидкості руху транспорту та на автодорогах області зафіксовано вже майже тисячу випадків перевищення швидкісного режиму. За ч. 1 ст. 122 – перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину КУпАП, передбачений штраф — 340 гривень. За ч. 4 ст. 122 – перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину КУпАП, штраф — 1700 гривень».

Поліціянти наголошують: перевищення швидкості є однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. Про місця, де здійснюють контроль, попереджають відповідні дорожні знаки.