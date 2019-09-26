Берегти дітей закликають поліцейські.

На Тернопільщині від початку року трапилося майже 70 аварій за участю неповнолітніх, 47 з них – із постраждалими. Життя п’яти неповнолітніх обірвалося у ДТП.

В області стартує двомісячник безпеки дорожнього руху. Відтак патрульні поліцейські посилено стежитимуть за дотриманням водіями правил дорожнього руху, – зазначив заступник начальника управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в області Юрій Бучковський. Нині статистика за кількістю аварій із трагічними наслідками невтішна.

«Упродовж року в області сталося 160 ДТП, з потерпілими – 350, у яких загинуло 68 людей. Серед основний причин ДТП – порушення правил маневрування, проїзду перехресть, перевищення швидкості, недотримання дистанції, керування авто у нетверезому стані. Шановні водії, аби не стати учасником автопригоди, вивчайте та повторюйте ПДР; перед поїздкою завжди перевіряйте технічний стан вашого транспортного засобу; не порушуйте швидкісний режим; слідкуйте за дорожньою обстановкою: ваша увага – запорука вдалої подорожі; пам’ятайте про інтервал та дистанцію, оскільки на дорозі ви не один водій; не відволікайтеся на телефонні розмови та сторонні предмети; не забувайте про паски безпеки».

Додамо, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності – ближнє світло фар. Ця вимога обов’язкова для виконання у будь-який час доби.

Софія Романська