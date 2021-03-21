Додаткові прилади “TruCAM” застосовуватимуть на дорогах західного регіону.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький. Таким чином хочуть попередити аварійність через перевищення швидкості.

Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів “TruCAM”, а вимірювання швидкості здійснюватиметься на 309 ділянках.

“Про використання приладів вимірювання швидкості вас повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. У місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками. Будьте відповідальними й не порушуйте правил дорожнього руху. З 22 березня патрульні з приладом “TruCAM” працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також ми вносимо зміни до 12 вже існуючих ділянок”, – повідомив Олексій Білошицький.

Наразі в області прилади “TruCAM” застосовуються на автошляхах: М-09, М-12, М-19, Р-41. У Тернополі швидкість руху вимірюють на проспекті Степана Бандери та вул. Степана Будного. За словами патрульних, це дозволяє попередити небезпечні ситуації на автошляхах.