На дорогах Тернопільщини з’являться нові радари?

10/02/2019 Розмір тексту:

На українських автошляхах з’явиться ще два десятки приладів вимірювання швидкості руху. Нагадаємо, наразі в Україні патрульні поліцейські використовують тридцять приладів «TruCam», а з початку наступного тижня їхня кількість збільшиться до п’ятдесяти.

В нашій області швидкість руху транспортних засобів вимірюють на автошляху «Тернопіль-Львів-Рава Руська». Поки що патрульні краю використовують лише один «TruCam». Проте, як зазначив начальник управління Патрульної поліції Тернопільщини Богдан Шевчук, в регіоні є потреба в більшій кількості приладів «TruCam». За словами головного поліцейського області, перевищення швидкості – найбільш часте порушення, а відтак і основна причина аварійності.

Про вимірювання швидкості руху водіїв попереджає спеціальний знак. Також стоїть службовий автомобіль поліцейських на синіх проблискових маячках.

«Не дивлячись на відкритість, станом на сьогодні було зафіксовано вже понад 43 000 любителів поганяти. Декілька днів назад почав поширюватися фейк, що прилади TruCAM визнано поза законом рішенням суду. Цьому зраділо, напевно, багато тих, хто все чекав, як же ж уникати відповідальності. Але змушений їх засмутити. Рішення вже оскаржується в апеляційному порядку і позиція, яка в ньому викладена. Йдеться про відсутність приладу в реєстрі засобів вимірювальної техніки. Так от, справа в тому, що ведення даного реєстру було припинено ще в 2016 році, а збереження даних з нього було припинено 01.01.2019 р. Та й наявність або відсутність засобу в тому реєстрі не мала ніякого значення для приладів, які вже були введені в експлуатацію», – повідомив начальник департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Нагадаємо, прилад «TruCam» використовується тільки в світлу пору доби.

Софія Романська