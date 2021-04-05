У зв’язку з ремонтними дорожними роботами на дорогах Тернопільської області буде обмежено рух автомобільного транспорту до 9 квітня.

Перелік автошляхів:

Р-39 Броди – Тернопіль

Реверсний рух автотранспорту від Манюків – 3 км в напрямку Залізців.

М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (Тернопіль-Бережани)

Реверсний рух автотранспорту на ділянці Тернопіль – Городище, ремонтні роботи на мостах в селах Підгороднє та Почапинці.

Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль

Ділянки реверсного руху на відрізку Дарахів-Доброполе.

Т-20-10 Збараж-Підволочиськ

Реверсний рух автотранспорту в межах сала Скорики, Підволочиський район.

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече

Ремонтні роботи на узбіччях і тротуарах ділянка Товсте-Чортків, транспортна розв’язка м. Чортків.

Джерело: Тернопільська липа