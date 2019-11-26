Кілька ДТП трапилося сьогодні вранці на дорогах Тернопільщини.

Поблизу села Смиківці водій автомобіля Volkswagen Golf рухався у бік Хмельницького. За попередньою інформацією поліції, він не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Dacia.

Як повідомляють Т1 Новини, тілесні ушкодження отримали водій та пасажир Dacia, однак після огляду лікарів потерпілих відпустили додому.

Ще одна аварія – у Підгаєцькому районі. Між Підгайцями та Галичем у напрямку Івано-Франківська водій автівки не впорався з керуванням і перекинувся. За попередньою інформацією, водій тілесних ушкоджень не отримав.

Патрульні Тернопільщини звертаються до водіїв та пішоходів – бути обережними на дорогах, особливо коли туман та дощ, і дотримуватись правил дорожнього руху.

Кілька ДТП трапилось сьогодні вранці на тернопільських дорогах

Кілька ДТП трапилось сьогодні вранці на тернопільських дорогахПоблизу села Смиківці водій автомобіля Volkswagen Golf рухався у бік Хмельницького, за попередньою інформацією поліції, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Dacia. Тілесні ушкодження отримали водій та пасажир Dacia, однак після огляду лікарів потерпілих відпустили додому. Ще одна аварія – у Підгаєцькому районі. Між Підгайцями та Галичем у напрямку Івано-Франківська водій автівки не впорався з керуванням і перекинувся. За попередньою інформацією водій тілесних ушкоджень не отримав. Патрульні Тернопільщини звертаються до водіїв та пішоходів – бути обережними на дорогах, особливо коли туман та дощ і дотримуватись правил дорожнього руху. ❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50

Опубліковано Т1 Новини Вівторок, 26 листопада 2019 р.