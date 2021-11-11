Перший майданчик для автоматичного зважування фур змонтували на одній із автомобільних доріг у Тернопільській області. Розташований він на трасі М-30 «Стрий – Ізварине» за селом Лісники, що неподалік Бережан.

Система зважування у русі – це рамка, яка перекриває дорогу по всій ширині, а фіксація руху здійснюється цілодобово. Навантаження на кожну вісь вимірюється як мінімум у трьох послідовних точках. Автоматично зчитується номерний знак, габаритні розміри, загальна маса, навантаження на кожну вісь та кожне колесо окремо, кількість осей, швидкість руху тощо. Зараз змонтована тільки сама рамка. Пізніше на ній встановлять три сканери, які будуть сканувати габарити транспортних засобів і номерні знаки, також камери фіксації швидкості руху та інші датчики.

– Неконтрольований рух перевантажених транспортних засобів – основна причина руйнації автомобільних доріг, – каже Іван Костюк, заступник начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області. – У зв’язку з цим в Україні зараз запроваджують такі системи зважування в русі. Система WIM збирає інформацію щодо руху транспортних засобів на дорозі: швидкість автомобіля, навантаження на осі транспорту, сканує номерні знаки. Вона складається з рами, на якій буде розміщено три сканери, які сканують габарити транспорту, також будуть камери фіксації. Є ще 21 датчик на дорожньому покриті. Вона тільки влаштовується: зараз відбувається налаштування, коригування, підведення світла. До кінця цього року має запрацювати. Орієнтовна вартість однієї системи – 16 мільйонів гривень. Гроші на їх встановлення виділяють з держбюджету.

Система працює цілодобово на відміну від стаціонарних пунктів зважування. Тож водії більше не зможуть відстоятися, щоб не проходити зважування. Уся зібрана інформація автоматично буде надсилатися на центральний сервіс у Києві. Там інформацію перевіряють, використовуючи дані різних баз, і якщо є порушення, то виписують штраф на власника автомобіля. Причому, якщо одна і та ж вантажівка на шляху свого маршруту проїде декілька рамок, то штраф виписуватиметься за кожну рамку.

– Штрафи диференційовані, – пояснює Ігор Табака, заступник начальника Придністровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, начальник відділу контролю за безпекою на транспорті у Тернопільській області. – Якщо є перевищення у 5-10% – штраф 8,5 тисяч гривень, 10-20% – 17 тисяч гривень, 20- 30% – 34 тисячі гривень. Якщо будь-який з нормативів перевищений більше ніж на 30% – штраф 52 тисячі. Санкції виписуються на власників транспортних засобів. Водія можуть штрафувати патрульні за порушення ПДР, також за те, що відмовився від зважування або не виконує розпорядження інспектора Укртрансбезпеки. Оплатити штраф треба в термін, який вказаний у постанові. Вчасно не оплачений штраф подвоюється.

До кінця року на дорогах області мають встановити ще три такі системи. На дорозі М-19 біля Чорткова, М-18 – біля кордону з Івано-Франківською областю, М-09 на кордоні з Львівською областю.