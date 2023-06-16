На фронті загинув ще один захисник з Тернопільщини: був командиром десантно-ракетного відділення

Тернопільщина втратила ще одного мужнього захисника.

12 червня на Донеччині обірвалось життя сержанта, командира десантно-ракетного відділення Анатолія Герасімова, мешканця села Заруддя Збаразької громади.

Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Щиро співчуваємо рідним та друзям воїна, який у боротьбі з російським окупантом відстоював гідне майбутнє України”, – зазначив очільник громади.

Загиблого бійця зустрічають сьогодні у сквері Героїв міста Збаража. Далі траурний кортеж попрямує в село Заруддя до рідної оселі захисника, де буде відправлено парастас. Похорон розпочнеться 17 червня о 12-й годині в Церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Заруддя.