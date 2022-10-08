Щойно у Тернополі попрощалися із двома загиблими бійцями, як надійшла ще одна трагічна звістка.
У запеклих боях в Донецькій області загинув тернополянин Олександр Слугоцький.
Про важку втрату повідомив міський голова Сергій Надал.
“В боях за Україну на Донеччині загинув тернополянин Слугоцький Олександр Богданович (08.10.1969 р.н). Співчуваємо рідним! Вічна пам’ять Герою!”, – написав міський голова.
Нагадаємо, сьогодні у Тернополі попрощалися із двома Героями – Віталієм Стадником та Володимиром Кобилецьким.