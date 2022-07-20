Війна забрала життя ще одного тернополянина.

У Донецькій області внаслідок ракетного обстрілу загинув Володимир Фоменко. Чоловікові було 48 років.

Володимир Вікторович працював начальником вимірювальної лабораторії метрологічної служби у КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”.

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У 2014- 2015 роках був учасником АТО, а з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році, не вагаючись, став на захист України.

“Разом з родиною у цей складний час розділяємо сум втрати Героя та висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким Володимира Фоменка. Молимося та сумуємо разом з вами, поділяємо ваше горе, підтримуємо вас у годину скорботи”, – ідеться у зверненні тернопільських комунальників з приводу важкої втрати.

Світла пам’ять і Царство Небесне! Вічна пам’ять Герою України!