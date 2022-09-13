На Донеччині загинув Орест Клошник з Тернопільщини: без батька залишилася дворічна донечка

Сумна звістка прийшла у Микулинецьку громаду. 7 вересня, захищаючи Україну від російських окупантів, на Донеччині, загинув уродженець села Мишковичі Орест Васильович Клошник, який проживав із сім’єю у селі Ладичин.

Трагедія сталася внаслідок вибухової травми.

У 34-річного воїна залишились дворічна донечка Єлизавета, дружина Людмила, батько Василь, мати Галина та сестра Мар’яна.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю від ворогів.

Герої не вмирають! Вічна пам’ять!”, – ідеться у зверненні на сторінці Микулинецької громади.

Про зустріч тіла загиблого воїна буде повідомлено згодом.