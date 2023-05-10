На Донеччині загинув Іван Яцюк: через десять днів йому мало б виповнитися 32 роки

Рашистський режим забирає у нас найкращих – мужніх, відданих, розумних, на яких тримається Україна…

До рідної домівки на щиті повертається Іван Миколайович Яцюк із села Шкроботівка Великодедеркальської громади Шумського району. 20 травня бійцю мало б виповнитися 32 роки.

Про важку втрату повідомили на сторінці Великодедеркальської об’єднаної територіальної громади.

Іван служив кулеметником. Загинув під час виконання бойового завдання в районі н. п. Спірне Донецької області.

Щирі співчуття близьким та рідним загиблого Захисника… Вічна пам’ять і слава Герою!