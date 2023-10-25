На Донеччині загинув 29-річний боєць з Тернопільщини Тарас Юзьо

На фронті загинув воїн з села Мишковичі Юзьо Тарас Васильович. Життя захисника України обірвалося на Донеччині.

Про важку втрату повідомили у Великоберезовицькій селищній раді.



У 29-річного Героя залишились дружина Галина, син Демʼян, мати Наталія, батько Василь, брат Іван, який у лавах ЗСУ обороняє Батьківщину від окупантів.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним, та близьким… Разом з вами розділяємо страшну втрату, біль печалі та скорботи…”, – ідеться у зверненні на сторінці селищної ради.

Вічна і світла памʼять Герою!