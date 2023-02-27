На Донеччині загинули ще двоє бійців з Тернопільської області

Життя ще двох Героїв з Тернопільщини забрала жорстока війна.

Під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута загинув наш земляк, мешканець Копичинців Пилипів Василь Іванович, 1982 року народження.

“Василь був вірним товаришем і побратимом, доброзичливою людиною та люблячим сином.

Схиляємо голови в глибокій шані перед подвигом нашого Героя! Загибель Василя стала важкою втратою не лише для його родини, а й для всієї нашої громади.

Висловлюємо щирі слова співчуття рідним загиблого…”, – ідеться у зверненні Копичинецької міської ради.

Трагічна звістка сьогодні прийшла і у Вишнівецьку громаду. 25 лютого, під час стрілецького бою в ході наступальних дій ворога на Донецькому напрямку, загинув мешканець смт. Вишнівець, солдат Воляницький Юрій Лук’янович, 1976 року народження.

“Схиляємо голови в глибокій шані перед подвигом нашого Героя. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Юрія”, – пишуть на сторінці Вишнівецької територіальної громади.

Вічна пам’ять і вічна слава Героям!