На Донеччині героїчно загинув десантник з Тернопільщини Юрій Михайловський

Страшна війна забирає цвіт нації. 6 серпня на фронті обірвалося молоде життя нашого земляка Юрія Михайловського.

Десантник загинув у бою в Донецькій області. Йому назавжди 33 роки.

Про важку втрату повідомили у Підволочиській селищній раді.

“З глибоким сумом повідомляємо, що в бою за Україну, її суверенітет та незалежність, виконуючи свій військовий обов’язок 6 серпня 2024 року героїчно загинув на Донеччині старший солдат 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ЗСУ, житель села Богданівка – МИХАЙЛОВСЬКИЙ ЮРІЙ ІГОРОВИЧ (1991 р.н).

Висловлюємо щирі співчуття сімʼї та всій родині загиблого, друзям, односельцям та вірним побратимам.

Вічна памʼять!

Герої не вмирають!”.