Біля гирла ріки Серет у селі Городок Чортківського району уже декілька днів тримається велика група лебедів-шипунів.

Працівники національного природного парку Дністровський каньйон обстежили стан цього скупчення. Всього виявлено 62 птахів. І хоча особливої потреби у підгодівлі не було, лебеді отримали від працівників Заліщицького ПНДВ корми.

“Ці величаві птахи, що стали уособленням багатьох людських чеснот, ще років зо 20 тому були рідкістю у наших краях. Тепер їх чисельність помітно зросла. Вони гніздуються чи не на кожному більш-менш гідному ставку. Коли вони замерзають, птахи перебираються на Дністер. Крім наших лебедів взимку на Дністрі зупиняться зграї, що мігруютьз більш північних країн. Так працівниками Парку кілька років тому серед скупчення лебедів , що зимували на Дністрі, виявлено птаха окільцьованого на р. Вісла у м. Краків”, – розповіли в НПП “Дністровський каньйон”.