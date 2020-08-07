На ділянці набережної Тернопільського озера виконується тампуванню двох труб з метою запобігання несанкціонованого скиду відходів.

Реагуючи на звернення громадськості про можливий скид в водойму забруднюючих речовин, та після перемовин з підрозділом Державної служби надзвичайних ситуацій, водолази здійснили тампування двох десятиметрових труб, які знаходяться на дні озера.

Як повідомляє заступник голови Леонід Бицюра, також у міській раді завершили підготовку проектної документації щодо очистки донних відкладів озера та провели фізико-хімічні та бактеріологічні дослідження факторів його забруднення. Наразі фахівці напрацювали алгоритм дій, за яким відсікають почергово кожен фактор ризику, що впливає на Тернопільське озеро.

До слова, триває виготовлення проектної документації щодо очистки мулу в районі «Маяка» та центральної частини озера. Також підготовлена документація на влаштування дощового коллектора в парку ім. Т.Г. Шевченка.