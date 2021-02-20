“Ангели пам’яті” – акцію під такою назвою організували у Тернополі, щоб вшанувати Героїв Небесної Сотні. Жителі міста зібралися на площі Героїв Євромайдану та на деревах повісили паперові ангели.

Тернополянка Ольга Данилюк долучається до такої акції другий рік поспіль. Дівчина навчається у педагогічному університеті. Разом із одногрупниками вона приготувала паперові ангелочки, які повісила на деревцях у “Сквері волонтерів”.

“Революція Гідності змінила історію нашої країни. Наші Герої віддали життя за мирне і щасливе майбутнє у своїй незалежній країні. Тому такі дні не можна забувати. Ми прийшли, щоб вкотре вшанувати наших Героїв, помолитися, поспілкуватися з їхніми друзями, підтримати їх. Пам’ять про Героїв Небесної Сотні буде жити завжди”.

Додамо, акцію “Ангели пам’яті” у Тернополі організовують третій рік поспіль. Цього року долучилися до події тернопільські школярі та студенти. «Не лише в Україні, а й в Австралії, Бельгії, Греції, Канаді, Латвії, Польщі, Угорщині, США й багатьох інших країнах люди сьогодні запалюють свічки й вішають на дерева символічних «Ангелів пам’яті». Світ, наче на мить завмирає у тихій молитві за Лицарів Правди, що пожертвували власним життя в ім’я України», – зауважила директорка Галицького коледжу Марія Баб’юк.

Символічних «Ангелів пам’яті» на деревця «Скверу волонтерів пам’яті Віктора Гурняка» розвішували військові, представники громадських і молодіжних організацій.