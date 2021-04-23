На день пізніше: стало відомо, коли відбудеться фінальний матч Кубка України у Тернополі

На засіданні виконавчого комітету Української асоціації футболу визначили дату проведення фінального матчу Кубка України, який відбудеться на міському стадіоні Тернополя імені Шухевича.

Про це Суспільному повідомив голова асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик.

За його словами, замість 12 травня, як повідомлялося раніше, фінальна гра відбудеться 13 травня. До фіналу увійшло київське “Динамо”.

Нагадаємо, команда “Динамо” у Тернополі обіграла футболістів з ФК “Агробізнес” з Волочиська з рахунком 0:3. Також до фіналу увійшла луганська “Зоря”, яка у серії післяматчевих пенальті перемогла команду “Олександрія”, з рахунком 3:4.