Перший день наступного тижня буде вихідним, всі інші – робочі. Тож, 28 серпня – День Тернополя, теж буде робочим.

Утім, традиційні для цього свята заходи відбудуться, як і раніше. Програма святкування, як відзначив начальник управління культури і мистецтв Олександр Смик, складена з урахуванням робочого дня, щоб люди мали можливість і попрацювати, і розважитися.

– Традиційно День міста розпочнеться урочистою літургією у Церкві Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Князя Острозького, 55, – розповів Олександр Смик. – Пізніше відкриємо Музей національної слави у Галицькому коледжі. О 14.00 на вулиці Сагайдачного гратиме муніципальний Галицький камерний оркестр. В той же час в арт-галереї проходитиме презентація артбуку «Книга рекордів Тернополя». Це особлива робота, раджу глянути на неї всім. Це буде величезний замок, у якому «розмістяться» всі рекорди Тернополя. О 15.00 поповнення новими іменами Алеї зірок. Ряд заходів пройде і на Співочому полі. З 15.00 до 23.00 там триватиме концертна програма. Вшанування почесних громадян та вручення відзнак міської ради буде о 19.00. Цьогоріч ми вирішили не запрошувати когось на кшталт «Лісапетного батальйону», Гіги, Поповича, а запросили симфонічний рок – оркестр «BREVIS».

Ольга Трач

Програма заходів на День міста

27 серпня 2019 р. (вівторок)

№ п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1. Кубок України з універсального бою 10.00 год. Парк Т. Шевченка. Літня естрада 2. Покладання квітів до пам’ятника Івана Франка з нагоди 163-ї річниці від дня народження 13.00 год. Вул. Гетьмана Сагайдачного 3. «Франкові сліди у Тернополі» (О. Герман, хорова капела «Зоринка»). 17.00 год. Вул. Гетьмана Сагайдачного

28 серпня 2019 р. (середа)

№ п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1. Урочиста Літургія до храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці та Дня міста 10.00 год. Церква Успіння Пресвятої Богородиці, Вул. Князя Острозького,55 2. Відкриття музею національної слави 11.00 год. Галицький коледж ім. В. Чорновола 3. Концерт Муніципального Галицького камерного оркестру 14.00 год. Вул. Гетьмана Сагайдачного 4. Презентація артбуку «Книги рекордів Тернопвілля» 14.00 год. АртГалерея 5. «Крізь терни до зірок». Мистецька імпреза з нагоди поповнення Алеї Зірок таблицями: Міського товариства «Вертеп», Андрію Пушкарю, Ізидору Доскочу, Ігорю Пелиху 15.00 год. Вул. Гетьмана Сагайдачного 6. Костюмована інтерактивна екскурсія 19.00 год. Центральна частина міста 7. Демонстрація короткометражних фільмів на стінах Тернопільського Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Матері Божої 20.00 год. Архикатедральний Собор

28 серпня 2019 р. (середа)

Парк Національного Відродження

№ п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1. Екстрім підйоми на повітряній кулі 10.00 год. Парк Національного відродження 2. Скарби Тернового поля Виставка – продаж виробів народних майстрів 12.00 год. Парк Національного Відродження 3. Безпрограшна лотерея від Тернопільської міської організації товариства «Червоного Хреста» Протягом дня Парк Національного відродження 4. «Співай Україно». Концерт переможців та лауреатів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів 15.00 год. Співоче поле 5. Вшанування та нагородження кращих тернополян 19.00 год. Співоче поле 6. Гала-концерт за участю Тернопільських виконавців та зірок Української естради (Гість програми – симфонічний рок – оркестр «BREVIS») 19.30 год. Співоче поле

Примітка: в Програмі заходів можливі зміни