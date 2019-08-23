Перший день наступного тижня буде вихідним, всі інші – робочі. Тож, 28 серпня – День Тернополя, теж буде робочим.
Утім, традиційні для цього свята заходи відбудуться, як і раніше. Програма святкування, як відзначив начальник управління культури і мистецтв Олександр Смик, складена з урахуванням робочого дня, щоб люди мали можливість і попрацювати, і розважитися.
– Традиційно День міста розпочнеться урочистою літургією у Церкві Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Князя Острозького, 55, – розповів Олександр Смик. – Пізніше відкриємо Музей національної слави у Галицькому коледжі. О 14.00 на вулиці Сагайдачного гратиме муніципальний Галицький камерний оркестр. В той же час в арт-галереї проходитиме презентація артбуку «Книга рекордів Тернополя». Це особлива робота, раджу глянути на неї всім. Це буде величезний замок, у якому «розмістяться» всі рекорди Тернополя. О 15.00 поповнення новими іменами Алеї зірок. Ряд заходів пройде і на Співочому полі. З 15.00 до 23.00 там триватиме концертна програма. Вшанування почесних громадян та вручення відзнак міської ради буде о 19.00. Цьогоріч ми вирішили не запрошувати когось на кшталт «Лісапетного батальйону», Гіги, Поповича, а запросили симфонічний рок – оркестр «BREVIS».
Ольга Трач
Програма заходів на День міста
27 серпня 2019 р. (вівторок)
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1.
|Кубок України з універсального бою
|10.00 год.
|Парк Т. Шевченка. Літня естрада
|2.
|Покладання квітів до пам’ятника Івана Франка з нагоди 163-ї річниці від дня народження
|13.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
|3.
|«Франкові сліди у Тернополі» (О. Герман, хорова капела «Зоринка»).
|17.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
28 серпня 2019 р. (середа)
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1.
|Урочиста Літургія до храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці та Дня міста
|10.00 год.
|Церква Успіння Пресвятої Богородиці, Вул. Князя Острозького,55
|2.
|Відкриття музею національної слави
|11.00 год.
|Галицький коледж ім. В. Чорновола
|3.
|Концерт Муніципального Галицького камерного оркестру
|14.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
|4.
|Презентація артбуку «Книги рекордів Тернопвілля»
|14.00 год.
|АртГалерея
|5.
|«Крізь терни до зірок». Мистецька імпреза з нагоди поповнення Алеї Зірок таблицями: Міського товариства «Вертеп», Андрію Пушкарю, Ізидору Доскочу, Ігорю Пелиху
|15.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
|6.
|Костюмована інтерактивна екскурсія
|19.00 год.
|Центральна частина міста
|7.
|Демонстрація короткометражних фільмів на стінах Тернопільського Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Матері Божої
|20.00 год.
|Архикатедральний Собор
28 серпня 2019 р. (середа)
Парк Національного Відродження
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1.
|Екстрім підйоми на повітряній кулі
|10.00 год.
|Парк Національного відродження
|2.
|Скарби Тернового поля Виставка – продаж виробів народних майстрів
|12.00 год.
|Парк Національного Відродження
|3.
|Безпрограшна лотерея від Тернопільської міської організації товариства «Червоного Хреста»
|Протягом дня
|Парк Національного відродження
|4.
|«Співай Україно». Концерт переможців та лауреатів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів
|15.00 год.
|Співоче поле
|5.
|Вшанування та нагородження кращих тернополян
|19.00 год.
|Співоче поле
|6.
|Гала-концерт за участю Тернопільських виконавців та зірок Української естради (Гість програми – симфонічний рок – оркестр «BREVIS»)
|19.30 год.
|Співоче поле
Примітка: в Програмі заходів можливі зміни