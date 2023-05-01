На “дефіляду равликів” до Тернополя приїздять навіть з інших областей. ВІДЕО

Тернопіль заполонили равлики. Їх на кущах, траві та інших зелених насадженнях містяни помічають вже не перший тиждень. Особлива “дефіляда” слимаків — біля драмтеатру.

До Тернополя навіть приїжджають з інших областей за равликами, повідомляють Т1 Новини. Збирати задля розваги равликів не варто, переконують зоологи. А от помилуватися такими жителями кущів – чому б ні? Тим паче навесні їх більшає. Равлики люблять вологу.

“Це звичайні наші черевоногі равлики. Їх досить багато. Особливо навесні – є дощі. І вони мають отримувати високу вологість”, — каже доцентка кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. В. Гнатюка Галина Голіней.

І хоч, розповідає Галина Голіней, равлики в нашій місцевості живуть постійно, не мігруючи, саме навесні вони найбільш показні. Бо мусять добре живитися в період розмноження.

Науковиця відзначає, равлики не шкодочинні. В популяції вони є різних видів. Вони не приносять шкоди, особливо таким насадженням.

Детальніше – в сюжеті Т1.