Вчора, на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що на “Дальньому пляжі”, нетверезий водій сів за кермо автомобіля Chevrolet та наїхав на огорожу.

Патрульні негайно прибули за вказаною адресою, де на них очікував заявник та винуватець автопригоди.

Інспектори поспілкувалися з 53-річним водієм та виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2.29 проміле алкоголю в крові громадянина, що суттєво перевищує допустиму законом межу.

Патрульні склали на водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП, за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП)КУпАП та відсторонили чоловіка від керування автомобілем.