Сьогодні у Тернополі на COVID-19 хворіє понад 100 вчителів та 58 учнів, – повідомила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. Близько тисячі школярів мають ГРВІ.

Наступного тижня старші школярі та студенти училищ продовжуватимуть дистанційне навчання. Початкова школа та дошкільні навчальні заклади працюватимуть без змін.

“У закладах освіти ситуація контрольована, на відміну від інших обласних центрів. У нас працюють школи, їх відвідують учні 1-4 класів. Дистанційно працюють тринадцять класів, це небагато. Це періодично, одні виходять, якщо хворіють. Що стосується дошкільних закладів, закрито дванадцять груп, 9 діток хворі, заразилися від своїх батьків, 53 працівники. Але з понеділка багато груп вже відкривається. Загалом зараз хворі 58 дітей, тиждень тому було 63 хворих. Було хворих педагогів 106, зараз 104, ми розірвали той ланцюг щодо молодшої і старшої школи. Є пропозиція, залишити працювати на наступний тиждень дошкільні заклади, дозволити роботу початкової школи учнів 1-4 класів, а учні старшої школи, щоб продовжували навчатися дистанційно”, – зазначила на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом Ольга Похиляк.

Також в навчальних закладах посилили контроль за виконанням санітарно-епідемічних правил та заборонили масові заходи за участю різних груп.