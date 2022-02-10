“На чиїх заправках будуть заправляти танки окупантів у разі наступу?”, – російські пропагандисти опублікували статтю на підтримку мережі “БРСМ-нафта” та її власника

Один з головних російських пропагандистських ресурсів News Front,який заборонений в Україні, випустив статтю на підтримку власника мережі заправок “БРСМ-нафта” Андрія Біби та його бізнесу.

Про це повідомляє політичний експерт Олексій Голобуцькій на своїй сторінці у Telegram.

У своєму пості політичний експерт відзначає, що на одному з головних російських пропагандистських ресурсів News Front, який з самого початку був інформаційною зброєю окупації Криму і війни на Донбасі, з’явилась стаття на підтримку власника мережі “БРСМ-нафта” Андрія Біби та його бізнесу, Голобуцький також цитує витримку з цієї статті:

“Сеть заправок “БРСМ-нафта” и её владелец Андрей Биба, несмотря на беспрецедентное давление со стороны украинской власти и радикальных националистов, продолжают финансировать духовные, общественные и политические инициативы, направленные на единство русского мира”, – пишуть російські пропагандисти.

Як зазначає Голобуцький, подібних висловів у цій статті ще чимало, пригадують там і фінансування Андрієм Бібою протестів проти приїзду Вселенського патріарху та “партії Шарія”.

“В принципі, нічого нового у цьому опусі кремлівських пропагандистів немає. Всі вищезазначені факти відомі публічно, підтверджені у судах та і не надто заперечуються самим Бібою. Також це далеко не єдина публікація за останній час на російських ресурсах де пригадується “меценат” Біба і його мережа “БРСМ-нафта”. Насторожує інше – поява цієї публікації зараз свідчить про сигнал російській агентурі та симпатикам “русского міра” всередині України. Мовляв, ми з вами, готуйтесь – ми віддячимо за вашу підтримку, коли прийде час”, – наголошує Голобуцький.

Політичний експерт також відзначає, що вагому підтримку російській інтервенції в Криму та на Донбасі надавали представники місцевих бізнес еліт, які були пов’язані з Партією регіонів і не змогли б законним способом потрапити до української влади після Революції гідності. На думку Голобуцького, подібна ситуація може бути і з Андрієм Бібою – сином депутата від Партії регіонів Василя Біби та бізнес-партнером міністра уряду Януковича Едуарда Ставицького. Оскільки, попри всі вливання грошей, отриманих від діяльності заправок “БРСМ”, у “партію Шарія”, Бібі та його соратникам так і не вдалося зайти до парламенту, то у них є запасний план.

“Під час початку війни на Донбасі мережу облетіли кадри, як терористи заправляли свої танки на звичайних заправках, що було для них досить зручно з точки зору логістики. І, схоже, в мене є відповідь, на чиїх заправках будуть заправляти солярою танки окупантів у разі російського наступу”, – резюмує Голобуцький.

Як повідомлялось раніше, у грудні депутати Тернопільської обласної ради звернулись до СБУ, Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства юстиції України, Антимонопольного комітету України щодо протиправної діяльності мережі АЗС «БРСМ-НАФТА» та заборони «партії Шарія».