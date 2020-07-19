Нові спалахи коронавірусу виявили у Чортківському районі.

Зокрема, заражених COVID-19 побільшало у селі Косів. Відтак місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантинні вимоги на території цього села та району.

Учора дев’ять нових випадків коронавірусу виявили у Чорткові. Загальна кількість інфікованих у районі збільшилася до 118. Як повідомив голова райдержадміністрації Арсен Марчищак, прийнято рішення щодо посилення карантинних вимог.

“На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки було вирішено посилити протиепідемічні заходи на території села Косів. Обов’язково перебувати у засобах індивідуального захисту в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті. Заборонено перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус. Також заборонено проведення масових заходів, а релігійні заходи можливі лише за умови дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше, ніж однієї особи на 10 кв. метрах площі будівлі, де проводиться релігійний захід”.

У Чортківському районі вирішили обмежити роботу закладів громадського харчування. Вони можуть приймати відвідувачів лише з 8.00 до 20.00 з дотримання санітарно-епідеміологічних правил. Відстежуватиме виконання карантинних вимог поліція та держпродспоживслужба.

Софія Романська

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