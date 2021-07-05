Корабель “Шостка” перейменують у “Збараж”.

Про це повідомив у Фейсбуці мер міста на Тернопільщині Роман Полікровський.

Він зазначив, що питання про перейменування судна обговорив із командувачем ВМС ЗС України. Раніше відповідне рішення прийняла сесія Збаразької міськради.

“Сьогодні в Україні відзначають День Військово морських сил Збройних сил України!

Мав честь зустрітись з командувачем ВМС ЗС України, Олексієм Неїжпапа де ми обговорили питання перейменування корабля “Шостка” у “Збараж”.

Сесією Збаразької міської ради було прийнято відповідне рішення, а сьогодні підписано договір про співпрацю.

Неймовірно захоплений екіпажем корабля і їх бойовим духом, переконаний, що з таким настроєм у нашої країни є майбутнє, лише потрібно звернути увагу держави на інвестиції в свій флот. Нагородив грамотами членів екіпажу за їх сумлінну службу”, – написав посадовець.

Він також додав, що відтепер у кабінеті командувача ЗСУ та його заступника, а також на самому кораблі буде частинка Збаража – герб міста, майстерно вирізьблений з дерева майстром Ігорем Шмигельським.