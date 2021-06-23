«А хай то Качка копне!» – виставу під такою назвою підготували у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. Постановку презентували до 40-річчя творчої діяльності театру.

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки впродовж 40-а років дарує позитивні емоції та посмішки малечі. У репертуарі театру – вистави «Кіт у чоботях», «Бременські музиканти», «Таємничий гіпопотам», «Шукай вітру в полі». До сорокаріччя творчої діяльності актори підготували постановку «А хай то Качка копне!». «Ми з сім’єю часто відвідуємо цей театр. Діти в захваті від вистав. А оця остання вистава взагалі пречудова. Сюжет неймовірно захоплюючий, гра акторів на дуже високому рівні. Все сподобалося, діти навіть захотіли ще раз переглянути цю виставу», – каже тернополянка Ольга Поліщук.

Додамо, що Тернопільський академічний театр актора і ляльки – учасник і дипломант багатьох фестивалів у Луцьку, Ужгороді, Львові, Вінниці, Чернігові, Запоріжжі, Фрунзе (Киргизія), Каунасі (Литва), Рудольфштадті (Німеччина), Жешуві (Польща), Крагуєваці (Сербія), Подгоріці (Чорногорія). А 19 травня 2006 року наказом Міністерства культури і туризму України Тернопільському обласному театру актора і ляльки був наданий статус академічного.