На Чемпіонаті світу з біатлону виступатиме двоє тернополян

28/02/2019 0
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Сьогодні, 28-го лютого, настала ясність з остаточною заявкою збірної України на чемпіонат світу, який пройде з 7 по 17 березня в шведському Остерсунді.

Тренери жіночої збірної не вважали за необхідне залучати до складу команди шосту учасницю, і вибирати спортсменів для участі в гонках чемпіонату і в чоловічій, і в жіночій збірній будуть з п’яти претендентів.

Повний список біатлоністів, які відправляться в Остерсунд, виглядає так:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Жінки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Журавок.

Джерело: sport.ua

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