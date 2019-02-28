На Чемпіонаті світу з біатлону виступатиме двоє тернополян
28/02/2019 0
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Сьогодні, 28-го лютого, настала ясність з остаточною заявкою збірної України на чемпіонат світу, який пройде з 7 по 17 березня в шведському Остерсунді.
Тренери жіночої збірної не вважали за необхідне залучати до складу команди шосту учасницю, і вибирати спортсменів для участі в гонках чемпіонату і в чоловічій, і в жіночій збірній будуть з п’яти претендентів.
Повний список біатлоністів, які відправляться в Остерсунд, виглядає так:
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.
Жінки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Журавок.
Джерело: sport.ua
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