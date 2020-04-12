На час карантину суб’єктам господарювання на половину зменшили розмір плати за тимчасове користування білбордами та сітілайтами, що перебувають у комунальній власності.

Таке рішення прийняли на сорок дев’ятій позачерговій сесії міськради.

– Більшість міст на період карантину відмовилися брати плату за розміщення реклами, яка є дохідною частиною бюджету, – зазначив міський голова Сергій Надал. – У Києві прийняли рішення зменшити плату на 50%. Наша позиція така: на період карантину звільнити від плати за розміщення реклами ті рекламні носії, на яких буде розміщена соціальна реклама, яку надасть міськарада або розмістить власник конструкції за погодження сюжету соціальної реклами з міською радою. Для всіх решта встановити плату в розмірі 50%.

Перерахунок підприємцям щодо плати за розміщення реклами проводитимуть із 17 березня і до закінчення терміну дії карантину. Займатиметься цим управління стратегічного розвитку міста, згідно укладених договорів на тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Тернопільської міської територіальної громади.

Ольга Трач