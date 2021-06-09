У котловані на місці будівництва у Тернополі виявили кістки.

Про це у ФБ повідомила Тамара Воронцова. Жінка припускає, що це можуть бути людські останки.

“Сьогодні була вражена масштабами будівництва на вул. Над ставом. Старий будинок розвалили (майже), зато швидко огородили по максимуму будівельний майданчик і почали рити котлован, прямісінько під парканом по периметру майданчика (очі завидущі…). Паспорта об’єкту будівництва немає. Крім того, мешканці сусідніх будинків знайшли рештки кістяка (чи людського – скаже експерт). Поліцію викликали. Отакий милий вечір над ставом”, – написала тернополянка.