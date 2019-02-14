На Бучацькій ратуші встановлять копії скульптур Пінзеля

14/02/2019 Розмір тексту:

Реставрація пам’ятки архітектури вісімнадцятого століття – Ратуші у Бучачі – вже на завершенні. Усі роботи планують закінчити у березні. Наразі тривають внутрішні оздоблення приміщень та необхідно зробити ще благоустрій території навколо Ратуші.

Реставрацією Ратуші займалося Львівське спеціалізоване науково-реставраційне проектно-виробниче управління «Львів-Реставрація». Договір на виконання робіт між ним та управлінням капітального будівництва ТОДА було укладено ще у 2006 році. Тоді на це було виділено майже шість мільйонів гривень. Та через затримки фінансування освоїти їх вдалося тільки до 2015 року. Упродовж тривалого часу реставраційні роботи не проводились і станом на липень 2016 року загальна кошторисна вартість об’єкту зросла до 16 мільйонів. Тому виникла необхідність у коригуванні вартості робіт. Того ж року Бучацька ратуша увійшла до переліку об’єктів, кошти на які виділяли із Державного фонду регіонального розвитку. Найбільшу суму коштів вдалося освоїти у 2018 році.

– За всі роки загальна вартість реставрації Бучацької ратуші склала 19 мільйонів гривень, – розповів Віктор Кузяк, начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації. – Понад 5 мільйонів було використано у 2008 році. У 2016 і 2017 роках по мільйону гривень виділяла Бучацька міська рада. У 2018 році на Бучацьку ратушу було витрачено 12 мільйонів 400 тисяч, з них – 10 мільйонів із Фонду регіонального розвитку і 2,4 мільйони з міської ради Бучача. На завершення внутрішніх робіт та благоустрою, які зараз тривають, треба невеликі суми. Їх виконують за кошти місцевої влади.

Віктор Кузяк також зазначив, що відреставровану Ратушу прикрасять копіями оригінальних скульптур Іоана Георгія Пінзеля. Хто їх виготовлятиме, і де зберігатимуться фрагменти оригінальних скульптур, які залишались на пам’ятці, розповіли в обласному управлінні культури.

-Після пожежі на Ратуші у 1865 році практично вцілілої в повному об’ємі скульптури ні одної не збереглося, – каже Ярослав Пелехатий, головний спеціаліст відділу культури, охорони культурної спадщини управління культури ТОДА. – А ті, що залишилися – дуже поруйновані. Збереглися тільки фрагменти робіт Пінзеля. Під час реставрації їх зняли з Ратуші та передали на зберігання у Бучацький районний комунальний краєзнавчий музей. На Ратуші відреставрували центральну геральдичну композицію. А за фотографіями скульптур, які були там встановлені та гіпсовими відливками копій скульптур початку 1990-х років скульптор Роман Вільгушинський виготовить копії скульптурних композицій Пінзеля. Він вже має досвід подібної роботи, адже є автором копій придорожних статуй Пінзеля «Богродиця» та «Ян Непомук», які встановлені у Бучачі. На Ратуші плануємо встановити копії всіх скульптур, але на рік орієнтовно будемо одну-дві відтворювати. За рішенням художньої ради копії будуть виготовляти зі штучного каменю за італійською технологією. Він найбільш стійкий до сучасних атмосферних явищ. Якщо брати автентичний вапняковий камінь, то з часом, під впливом різних природних явищ, він руйнується. А штучний камінь за кольором і структурою дуже схожий на вапняк.

Бучацька ратуша перебуває у власності Бучацької міської ради і саме представники місцевого самоврядування вирішуватимуть, що буде у ній розміщуватися. Від ідеї розташування там міської ради вже відмовилися. А функціональне призначення цієї пам’ятки архітектури – музейне.

Ольга Трач

Фото із сайту ТОДА та Бучач Пінзеля