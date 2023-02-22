Cільськогосподарський кооператив «Домашня ягода» планує розпочати заготівлю хрону у приймальних пунктах.

Орієнтовна ціна 13-14 грн.

Вимоги:– товщина (орієнтовно палець), довжина від 5-7 см, без вусиків і гички (старого чи молодого листя).– має бути почищений від землі (не митий).– прийматися буде у сітках, які будуть у приймальників.

– Заготівлю будемо проводити орієнтовно раз в тиждень, про що додатково напишемо. Хрін, така культура, що постоїть, тому у кого є нагоду, може розпочинати,– зазначають в кооперативі. Довідка за телефоном: 0970387833.