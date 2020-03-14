На заходи профілактики та боротьби з коронавірусною інфекцією виділено 2,5 млн. гривень.

Ці кошти підуть на потреби госпітальних баз (для інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги та дитячої міської лікарні) на придбання засобів індивідуального захисту та апарату штучної вентиляції легень.

Відповідне рішення прийнято вчора на сесії міської ради.

«На даний момент в лікарні швидкої допомоги вже завершені роботи по додатковому підведенню кисню, облаштовані повноцінні самостійні бокси, де можуть перебувати люди з інфекційними захворюваннями, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Такі ж роботи будуть виконані в інфекційному відділенні дитячої лікарні».

Нагадуємо мешканцям Тернопільської громади, що у разі підозри на коронавірусну інфекцію, необхідно звертатися на «гарячу лінію» оперативного штабу – 098 441 59 81. Також створена сторінка Тернопільський штаб по боротьбі з коронавірусом, де тернополяни зможуть дізнатись усю оперативну інформацію та роз’яснення актуальних питань.