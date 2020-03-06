Три мільйони гривень вирішили виділити депутати обласної ради на захист від коронавірусу. Втім, лікувальні заклади потребують близько 15 млн., щоб належно надавати допомогу хворим.

На Тернопільщині залишається високий ризик поширення коронавірусної інфекції, – наголошують лікарі-епідеміологи. Оскільки до регіону постійно повертаються заробітчани із-за кордону.

«У разі необхідності наші лікувальні заклади готові надати допомогу хворим. Медичні заклади забезпечені масками, апаратами штучного дихання, вентиляції легень, але цього не достатньо, щоб масово протистояти коронавірусу. Ми провели розрахунки місячної потреби у разі появи людей з коронавірусною інфекцією. Орієнтовна сума місячної потреби на засоби індивідуального захисту складає 5 714 000 гривень, на обладнання для лікарень – 8 858 000 гривень. Тому загальна сума місячного фінансування закладів охорони здоров’я складає 14,5 мільйонів гривень. Тільки для ізоляції хворих потрібно близько півмільйона гривень, а додаткове медичне обладнання – понад 5 млн. грн.», – наголосив під час сесії обласної ради начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук.

У разі спалаху захворювання Тернопільщина має засоби індивідуального захисту. Втім, необхідних тестів на визначення вірусу – дефіцит. Діагностують коронавірус насамперед шляхом виключення грипу.

Додамо, у світі коронавірусну інфекцію підхопило понад 90 тис. осіб, вилікувалися з них близько 50 тис., померли – понад три тисячі людей. Найбільше летальних випадків в Ухані, китайське місто донині на карантині. Вірус продовжує поширюватися у різних країнах світу. Втім, епідеміологи сподіваються, що весняне потепління допоможе подолати світову епідемію.

Софія Романська