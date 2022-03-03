На блокпосту люди побили автівку “мажору”, який намагався проїхати поза чергою: він все зрозумів

Вчора, 2 березня, відбулася неординарна ситуація на одному з блок-постів Тернопільщини.

– Чоловік на дорогому автомобілі хотів об’їхати блок-пост. Люди в нас напружені і негативно відносяться до «самовольщини». Вони власними силами зупинили автівку та… побили її. Власник автомобіля зрозумів свою помилку, претензії з його боку до людей не було, – повідомив сьогодні, 3 березня, на брифінгу начальник Головного управління поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. Про це пише Тижневик “Номер один”.

Керівник тернопільської поліції попросив усіх, кому необхідні об’їхати блок-пост і на це є важлива причина, зателефонувати на стаціонарний або мобільний телефони патрульної поліції.

– Патрульні перевірять транспорт, візьмуть до уваги інформацію, адже є різні ситуації, всі розуміють, що можуть везти поранених, дітей, гуманітарний конвой, та готові організувати логістику. Нами розроблено рух транспорту на блок-постах. Нова схема працює вже другий день. Вона дозволяє проходження гуманітарних вантажів, екстрених служб, важливих військових вантажів поза межами блок-постів. Прошу громадян, мандруючих і тих, що переїжджають через блок-пости з розумінням до цього віднестися, самовільного нічого робити не потрібно, – наголосив Олександр Богомол.