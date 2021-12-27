Благодійний ярмарок організували волонтери фонду “Карітас” у Тернополі. Вони продавали різноманітні Різдвяні аксесуари. Виручені кошти спрямують на потреби одиноких і малозабезпечених людей.

Благодійний фонд “Карітас” опікується сотнями малозабезпечених та одиноких людей. Їх забезпечують харчами, одягом, іншими речами першої необхідності.

“Щоб дбати про цих людей, потрібні чималі кошти. Ми хочемо допомагати максимальній кількості людей, але не завжди є можливості. Тому вирішили організувати такий передріздвяний ярмарок. Продаємо за доступними цінами різні оригінальні різдвяні аксесуари, якими можна прикрасити оселю до Нового року та Різдва. Головною ідеєю проведення дійства є збір коштів для доброї справи, які будуть використані на діяльність благодійного фонду “Карітас Тернопіль”, – каже волонтерка Анастасія.

Додамо, при фонді “Карітас” працює благодійна їдальня. Тут двічі на тиждень можуть безкоштовно харчуватися малозабезпечені та безхатьки.