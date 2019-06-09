Благодійний аукціон зі збору коштів на придбавання соціального таксі відбувся у Тернополі. Під час дійства зібрали 45 тисяч гривень. Кошти підуть на покупку автомобіля для розвезення гарячих обідів потребуючим жителям обласного центру.

Організували благодійний аукціон представники Волонтерського Лідерського Руху. Минулого року завдяки їхній ініціативі у Тернополі запустили проект «Соціальне таксі» для людей з інвалідністю. А цьогоріч почали реалізовувати ще один проект, пов’язаний із доставкою гарячих автомобілів для самотніх літніх людей. У реалізації задуманого необхідний транспорт для розвезення їжі. Щоб купити авто організували благодійний аукціон. Було представлено понад двадцять лотів, картини, сертифікати.

«Благодійний аукціон, який успішно пройшов у Тернополі, вкотре довів мені, що світ наповнений неймовірними людьми. Милосердя — джерело добра. Я надзвичайно рада була бачити кожного і усвідомлювати, що люди, котрі долучитися до благородної справи — люди, котрі мають здорову душу. Насправді, робити добро — легко і ви це довели. Адже кожна маленька справа це частина великої цілі, це крок в правильному напрямку» – зазначає співорганізаторка благодійного аукціону Оксана Мекуляк.

Долучитися до проекту розвезення гарячих обідів одиноким потребуючим тернополянам може кожен, пожертвувавши продукти або кошти.

Софія Романська