Безготівкова оплата проїзду запрацює у громадському транспорті Чорткова із першого серпня цього року. Розплатитися за поїздку можна буде за допомогою банківської картки, електронного квитка або картки чортків’янина.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

У міській раді зазначають, що безготівкова оплата дозволить зробити сферу комунальних перевезень та доходи прозорими. На таку форму оплати перейшов громадський транспорт у багатьох містах країни.

– Буде три варіанти оплати проїзду, – кажуть у Чортківській міській раді. – Перший – банківська картка із чипом. Другий – електронний проїзний квиток. Його можна отримати у міській раді, поповнювати – через термінали. Третій – картка чортків’янина. Право на її оформлення мають жителі громади, які належать до пільгових категорій. Нововведення стосуються проїзду в автобусах КП «Чортківський міський транспорт»: №3 «СЕ Борднетце – Бердо», № 12 «Центр – Переходи», №14 «Вулиця Січинського – район Синяково», №16 «СЕ Борднетце – Центр – Пастуше». Проїзд у соціальних комунальних автобусах №9 «СЕ Борднетце – Чортківгаз» та №11 «СЕ Борднетце – М’ясокомбінат» залишиться безкоштовним.

Проїзд у громадському транспорті Чорткова коштує 13 гривень. Оголошення про зміну форми оплати розмістили у всіх комунальних автобусах та на всіх зупинках громадського транспорту.

Фото зі сторінки ЧМР у фейсбуці

Ольга Трач