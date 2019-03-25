26 пожеж в екосистемах трапилося минулої доби на Тернопільщині, – повідомляє ДСНС в області. А загалом від початку року зареєстровано майже чотири сотні таких загорянь.

Учора рятувальникам доводилося гасити пожежу, яка сталася через підпал сухої трави, у селі Біла Тернопільського району.

«Повідомлення про пожежу надійшло на номер екстреного виклику «101» о 17:50. На виклик направлено рятувальне відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, в складі 4-х чоловік особового складу та 1-ї одиниці пожежно-рятувальної техніки. Рятувальники виявили два осередки пожежі, загальною площею, орієнтовно 1 га. О 19:07 вдалось ліквідувати один з осередків та локалізувати інший, на площі близько 500 м.кв. А о 21:19 пожежу вдалось повністю ліквідувати» – розповідають у ДСНС в Тернопільській області.

Додамо, впродовж минулого тижня, з 18 по 24 березня, підрозділи ДСНС врятували 115 осіб та ліквідували 3 тис. 260 пожеж. На пожежах загинуло 40 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн. 173 тис. грн.

Софія Романська