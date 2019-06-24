Гору сміття зібрали борщівські волонтери з берегів Нічлави.
Найбільше забруднюють річку відходи пластику – прибережна смуга встелена пляшками, сміттям після відпочинків та пікніків.
Організували акцію члени громадської організації “Рідна Борщівщина” та її засновник Роман Домітрак, повідомляє Звістка.
У коментарях під світлинами зібраного сміття, які виставили на сторінці ГО “Рідна Борщівщина” у Фейсбуці, люди дякують за акцію.
«Такі заходи потрібно провести у кожному селищі громади», – пише Таня Чубак.
«Гарний приклад. Молодці!», – коментує Галина Онишко.